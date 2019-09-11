此内容发布于2019年9月12日 上午1:35

（法新社华盛顿11日电） 美国与电子菸有关的死亡病例锐增，川普政府今天宣布，近期将宣布禁用加味电子菸产品，以遏阻年轻人吸食电子菸的潮流。

如果青少年改吸菸草口味电子菸，禁令可能扩大到全面禁用电子菸。在辅助吸菸者戒菸上，加味电子菸接受度较高。

美国总统川普在白宫向记者表示，美国发生与电子菸有关的严重肺病病例，目前酿成6人死亡与数百人患病，他与第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）身为一名青春期儿子的父母都很担忧。

他说：「我们都看到这类新闻，很多人都看到了，有人因为吸电子菸而死亡。」川普也誓言采取行动。

川普发表谈话时，美国食品暨药物管理局（FDA）代理局长夏普里斯（Ned Sharpless）也在场，美国卫生及公共服务部长艾萨（Alex Azar）回答关于拟议宣布的禁令时间表时说，将在未来几周公布规范。

艾萨说，新的指导方针宣布后，「生效日可能会延后约30天」。他说：「现阶段，除了菸草口味，所有加味电子菸将必须从市场下架。」

美国卫生及公共服务部在新闻稿中说，非菸草口味电子菸是因为吸引年轻人吸食而遭到锁定，今年初步数据显示，有超过1/4的高中生过去30天曾吸电子菸，绝大多数是吸食水果、薄荷醇或薄荷口味。

菸草口味电子菸起初虽不会遭到禁用，但制造商明年5月前仍须申请FDA批准，才能持续贩售。

不过，艾萨也在推特写道：「如果资料显示小孩改吸菸草口味电子菸，我们会采取必要行动，因应年轻人持续使用的现象。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram