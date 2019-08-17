（法新社曼谷17日电） 一只数月前在泰国搁浅的易危海洋生物儒艮，因萌样融化不少民众，继而带起一股海洋保育风潮。但负责人员今天表示，儒艮胃里塑胶残留物导致感染恶化，医治无效不幸离世。

这只儒艮小名为马利安（Mariam），是一只雌性幼兽，几个月前在泰国西南边搁浅，因为模样可爱，她在搜救人员身边磨蹭的照片随即在网路上被疯传，迷倒不少泰国民众。

马利安被救上岸后不久，另一只雄性儒艮幼兽也在同一地点被发现，泰国皇室公主将他取名为贾米尔（Jamil），意思是「帅气的海中王子」。为了满足两只儒艮宝宝的粉丝，照护人员还设置摄影机，24小时直播它们的生活动态。

但泰国董里府立海洋公园负责人查亚普克（Chaiyapruk Werawong）表示，马利安今天凌晨突然休克，经急救无效不幸离世，死因是败血症及胃部化脓，医护人员也在马利安肠道发现少量的塑胶垃圾。

兽医南崔卡（Nantarika Chansue）在脸书上说，验尸报告结果显示，马利安体内的塑胶残留物导致胃阻塞，进而引起发炎反应与胃胀气。

南崔卡表示，虽然医护人员能够局部处理马利安的呼吸道感染，但无法医治「塑胶垃圾造成的阻塞」。她呼吁，外界应该把马利安的离开当成教训，并难过表示：「她教我们如何去爱就离开了，彷佛在告诉大家请好好照顾和保育她的同伴。」

儒艮是海牛的近亲，目前约有250只儒艮栖息于马利安和贾米尔被发现的区域，但泰国沿岸水域布满塑胶垃圾，对周遭生物栖息地造成一大威胁。（译者：徐薇婷/核稿：陈昱婷）

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