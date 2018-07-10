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此内容发布于2018年7月10日 下午11:50 最后更新 - 2018年7月10日 -23:50

（法新社雪梨11日综合外电报导）诉讼融资公司IMF Bentham针对社群网站巨擘脸书将用户个资分享给英国资料分析业者「剑桥分析」一事，向澳洲隐私权监管机关投诉，恐让脸书面临巨额赔偿。

脸书（Facebook）4月承认，全球有8700万用户个资遭剑桥分析（Cambridge Analytica）不当使用，其中逾30万是澳洲用户。

根据澳洲法律，所有组织都必须采取「合理举措」确保个资安全保存。IMF Bentham已与一间大型律师事务所联手，向澳洲私隐专员公署（OAIC）投诉。

澳洲私隐专员公署4月已着手调查脸书涉嫌违法一案，后续是否有集体诉讼，将视调查结果而定。

IMF Bentham昨晚发布声明表示：「脸书涉嫌违反1988年隐私法（Privacy Act 1988）中订定的澳洲隐私原则（Australian Privacy Principles），正在为脸书用户寻求赔偿。」

IMF Bentham在声明中表示，脸书2015年就得知个资外泄，但直到今年才告知用户。

IMF Bentham投资经理蓝迪斯（Nathan Landis）告诉「澳洲人报」（The Australian），违反隐私权多数赔偿金额在1000澳元（约新台币2.2万元）到1万澳元之间，这意味脸书可能要缴3亿澳元（约新台币68亿元）到30亿澳元的赔偿金。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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