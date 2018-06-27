下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月27日 上午7:35 最后更新 - 2018年6月27日 -07:35

（法新社奥斯陆27日电） 尽管欧盟新的资料保护法希望给予用户较多掌控和选择权，但挪威政府研究显示，脸书（Facebook）和谷歌（Google）提供「侵入式」和有限的预设选项，迫使用户分享个资。

挪威消费者委员会发现，这两家美国科技巨擘的隐私权更新政策与新的欧盟通用资料保护规则（GDPR）有所冲突。欧盟通用资料保护规则强迫企业向民众厘清，他们分享个资时有哪些选择。

消委会数位服务负责人米尔斯泰特（Finn Myrstad）发表声明说：「这些企业操纵我们以分享个资。」

标题为「被设计欺骗」（Deceived By Design）的这项2018年研究报告论定：「这与消费者的期望以及新法规的用意不符。」

米尔斯泰特表示，这些作法显示「对用户缺乏尊重，而且规避让消费者掌控自己个资的概念」。

这份报告是在4月中到6月初之间搜集资料撰写而成，就在欧盟法规生效后几周。

报告揭露，脸书和谷歌经常将最不利于保护隐私的选项设为预设值，用户也很少去调整预设设定。

报告显示，有利隐私的选项「需要较多点击，而且通常设为隐藏」。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line