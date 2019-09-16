此内容发布于2019年9月16日 下午7:05

（法新社旧金山16日电） 发生英国保守党在脸书（Facebook）广告中窜改新闻标题一事后，脸书今天表示，正在努力阻止广告主修改新闻报导标题。

英国广播公司新闻网（BBC News）一则关于英国政府教育政策经费支出的报导，呈现在广告上时标题经过更动，明显改变整篇文章的语气，引发各界关切，脸书证实内部已展开行动。

脸书对法新社的询问做出回应：「我们正在努力于年底前实施安全措施，确保出版商能掌控他们的标题在广告中呈现的方式。」

由于有人投诉广告主可能可以修改在脸书中分享的新闻报导内容，蒙骗民众，因此催生出这项新政策。

英国事实查核组织「全面事实」（Full Fact）表示，最近保守党的脸书广告「似乎窜改英国广播公司新闻网一则关于教育预算的新闻标题，好让政府看起来更加慷慨」。

全面事实也表示，教育经费金额「看起来比实际金额相对大很多」，遭窜改的标题有「误导」之嫌。

英国事实查核机构Full Fact发现，首相强生（Boris Johnson）所属的保守党一直在脸书资助的广告可连结到BBC一则新闻，广告标题写着「学校经费增加140亿英镑」，显然是窜改过的标题。

BBC真正的新闻标题是「学校经费：已宣布增加数十亿英镑」，内文提到的数字是71亿英镑，甚至批评政府得到140亿英镑这个数据，并不是使用一般计算支出的方法。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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