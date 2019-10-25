此内容发布于2019年10月26日 上午1:05

（法新社华盛顿25日电） 脸书（Facebook）今天推出专业生产内容的专用「新闻页面」（news tab），试图藉由呈现专业新闻，摆脱假新闻平台恶名。

新闻页面已在部分美国用户身上进行测试，这个功能将区分用户看到的一般动态以及合作新闻媒体的报导，让民众能从大范围的消息来源中，更清楚地区分新闻与用户分享动态。

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在与计画合作伙伴之一的新闻集团（News Corp.）执行长汤姆森（Robert Thomson）联合记者会告诉纽约听众：「这将会是有史以来首次，（脸书）应用程式上会有专注于高品质新闻内容的页面。」

「脸书新闻」功能的新闻组合将由从用户偏好及资料建立的「个人化」演算法决定。脸书说，用户「直接透过APP，对于自己看到的新闻有更多掌控权，并有能力对感兴趣的新闻进行更广泛的探索」。

脸书料将付钱给部分新闻机构，据报在某些情况下金额可能达数百万美元，但尚未揭露完整细节。

祖克柏表示，脸书不会试图限制公司或他本人的报导。

他说，即使只有少数脸书用户使用这项功能选项，自己仍很重视这项工作，并表示公司正在讨论将这项功能推广到其他国家。

脸书与约200家新闻机构合作，包括「华尔街日报」、「今日美国报」（USA Today）、「华盛顿邮报」、哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）、BuzzFeed、福斯新闻频道（Fox News）、「波士顿环球报」（Boston Globe）、彭博及「浮华世界」（Vanity Fair）。

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