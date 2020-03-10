此内容发布于2020年3月11日 上午12:50

（法新社奥克兰10日电） 「至尊公主号」邮轮因有乘客确诊武汉肺炎，暂时停泊美国加州旧金山湾外海，目前已在进行乘客下船作业。尽管总统川普表示作业顺利，但下船作业一度延宕，让乘客备感挫折。

至尊公主号（Grand Princess）有21人确诊俗称「武汉肺炎」的2019年冠状病毒疾病（COVID-19），在海上漂流数日后，昨天停靠旧金山湾区奥克兰一个封锁的码头。

加州州长纽松（Gavin Newsom）坦承乘客下船作业启动缓慢，今天中午过后不久，约2400名乘客中只有676人上岸。

他在记者会上表示：「为了让这艘船调头，我们得看到处理流程加快。」「我们不希望看到它在这里超过一个星期。」

川普稍早在白宫会议上表示，「昨天进港的大船」情况「非常顺利」。

卫生部长艾萨（Alex Azar）则说这是「一项非常复杂的行动」但「进展顺利」，加州居民预计今天就能全数下船。

经过一夜暂停之后，今天又有更多戴着口罩的乘客离开至尊公主号，分批搭上救护车以及巴士。

来自新墨西哥州的63岁乘客莱特（Carolyn Wright）告诉法新社：「船长说，他们希望明晚之前能把我们全部送下船。」

「我们真的很沮丧，他们还没有告知我们最后目的地会是哪里。」

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