此内容发布于2019年9月5日 上午6:20

（法新社伦敦4日电） 若无协议脱欧后，针对有意赴英国的大多数欧洲国家公民，英国政府今天宣布一项核发效期3年居留签证的方案。此举是为了平息企业界的疑虑，使他们仍可雇用所需的员工。

新颁布的政策将允许来自欧洲经济区（EEA）国家的移民及其近亲家属成员，可申请在英国居住与工作长达3年。EEA的国家包括欧盟成员国，以及冰岛、列支敦士登与挪威，而非属欧盟与欧洲经济区的国家瑞士也适用英国颁布的新政。

英国内政部表示，这项施行至明年年底的措施，象徵「英国终结以EEA成员国形式的自由迁徙」。

英国内政部声明说：「我们脱欧后至明年年底，搬迁至英国的这些国家公民，将可获得效期达3年的临时居留，这是在脱欧后给予企业界可招募并留任员工的保障。」

英国内政部表示，脱欧后，欧洲各国民众仍可赴英国短期观光旅游，无需申请居留签证。

英国内政部指出，脱欧后欧洲公民也将适用「更严格的犯罪门槛以驱逐罪犯」。

另据内政部指出，在英国脱欧后展开的申请3年居留新政，将藉由包括身分辨认、安全和犯罪调查的「简单线上程序」。

根据英国首相强生政府正在规划的新技术移民方案，新来的欧洲公民若有意在临时身分到期后留下来，则需要申请。

英国内政大臣巴特尔（Priti Patel）表示：「执行更严格的审查与终结目前采行的自由迁徙，将使得我们朝向收回边境管制迈出历史性的第一步。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram