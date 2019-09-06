此内容发布于2019年9月6日 下午7:05

（法新社伦敦6日电） 英国国会上议院今天批准一项法案，将迫使首相强生（Boris Johnson）延后脱欧，这让试图以提前大选回击的强生面临新的挫败。

现在这项法案需要获得女王伊丽莎白二世御准，成为正式法律，如果强生下个月未能与欧盟达成脱欧协议，必须向欧盟请求将目前的脱欧期限10月31日延后。

强生希望提前举办大选，如此一来他就能获得授权，不管有无协议，都会在10月31日带领英国脱欧。他昨天曾誓言宁愿「死在沟渠里」，也绝不会延后脱欧。

英国民众向法院要求推翻强生决定让国会下周起开始休会的命令，今天遭到伦敦的高等法院予以驳回，但本案获准向英国最高法院提出上诉，最高法院预定17日听审。

亲欧盟运动人士米勒（Gina Miller）告诉记者：「我和我的律师团将不会放弃为民主而战。」

强生谴责防止英国无协议脱离欧盟的法案是「投降法案」，将让其他27个欧盟国家领导人能够决定英国退出欧盟的条款。

强生3日将跑票的21名保守党议员开除，这个决定让他在国会失去可运作的多数优势。

强生在苏格兰造势时说：「历史上从未出现过让在野党有举行选举的机会，却被拒绝的例子。我认为他们犯下极大的政治错误。」（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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