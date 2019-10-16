此内容发布于2019年10月16日 上午11:35

（法新社伦敦16日电） 英国天空新闻网（Sky News）今天推出新的频道，专为无英国脱欧（Brexit）报导设置，藉此吸引厌倦听到这项分歧议题的观众。

法新社报导，「天空新闻零脱欧」（Sky News Brexit-Free）频道将于当地时间下午5时（台湾时间今天午夜）上线。频道成立前曾有调查显示，英国人已对脱欧争论感到厌倦，因而排斥收看新闻。

该频道之后将于每周平日同一时段播出5小时。

天空新闻网免付费主新闻频道将继续报导英国脱欧。英国预计10月31日脱离欧洲联盟（EU），目前英欧双方还在协商。

天空新闻网执行长莱利（John Ryley）表示，「天空新闻零脱欧是一项大胆作法，但过去数月、数周聆听大众意见后，我们晓得观众会觉得这么做很有价值。」

「新频道不过是让人能选择摆脱英国脱欧、过滤相关标题，听听远离西敏宫（Westminster）与布鲁塞尔（Brussels）的议题。」

莱利补充说，这项新尝试将聚焦「有力道的原创新闻」。

英国2016年举行脱欧公投，投票前气氛火爆，说谎、制造恐慌的指控纷飞。公投结果则显示，英国人以些微差距，选择脱离参与近50年、由28国组成的欧盟。

但英国随后为了如何履行公投结果陷入政治动荡，过程中每场转折都占据新闻标题。

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