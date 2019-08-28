此内容发布于2019年8月28日 上午9:05

（法新社伦敦28日综合外电报导）英国枢密院今天表示，女王伊丽莎白二世已批准首相强生的计画，即将国会停会到脱欧两周前的10月14日。反脱欧议员大为光火，指责强生是独裁者。

英镑闻讯贬值，反对者批评这是「政变」和「宣战」。

政府采取的行动将让亲欧议员在10月31日脱欧期限前，没有充裕时间挡下强生的脱欧计画。

强生说他已要求女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）在10月14日赴国会发表演说，正式展开国会新会期，陈述政府的立法计画。

反脱欧的议员反应激烈，痛批上个月才担任保守党党魁的强生是个独裁者。

根据英国广播公司（BBC）的政治新闻编辑昆斯伯格（Laura Kuenssberg），英国下议院议长贝尔考（John Bercow）说：「这个行为是个宪法恶行。无论给它穿上什么外衣，显而易见地，现在停会的目的就是要让国会停止辩论英国脱欧事宜，不让国会履行职责。」

在野党工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）在声明中表示：「我对强生政府的鲁莽感到震惊，他们口中说着主权，却寻求暂停国会，以避免他们鲁莽的无协议脱欧计画受到仔细审查。这对我们的民主不仅是个暴行，还是个威胁。」

英国「卫报」（The Guardian）报导，柯宾已要求与女王见面，表达他对强生在脱欧前延长国会停会时间的疑虑。

卫报政治编辑史都华（Heather Stewart）在推特写道：「获知柯宾已致信女王，表达他对强生宣布要让国会延长停会的疑虑，并要求与女王见面。」（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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