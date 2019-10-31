此内容发布于2019年10月31日 上午10:35

（法新社伦敦31日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天试图将延后脱欧的责任归咎于工党党魁柯宾。两人都把握原本应该完成脱欧的这天相互交锋，拉抬提前大选的选情。

强生目前在12月12日大选前的民调暂居高位，但未能实现先前誓言于10月31日「不能脱毋宁死」（do or die）的脱欧承诺，恐会让他受到严厉批评。

保守党党魁强生发出声明表示：「今天原本应该是兑现英国脱欧，我们终于离开欧盟的日子。」

「尽管我和欧盟达成一项很棒的新协议，但柯宾（Jeremy Corbyn）拒绝实现脱欧，他的坚持造成家庭和企业，更多踌躇、更多拖延和更多不确定性。」

亲欧盟运动人士松了一口气，因为英国已延迟脱欧时程，避免在万圣节和欧盟分手的梦魇。

工党党魁柯宾在推特上直指强生：「未能兑现（脱欧承诺）是他和他自己造成的。」

2020年1月31日是英国的最新脱欧期限，这项议题将无可避免地在竞选活动中被放大。这也是英国4年来第3次举行大选。英国上次于12月举行大选是在1923年。

然而，柯宾试图将辩论焦点转移至更多国内议题，例如健康、社会照护和教育问题。

「舆观」（YouGov）民调显示，保守党获36%支持率、工党21%、自由民主党（Liberal Democrats）18%、脱欧党（Brexit Party）13%、绿党（Greens）6%。

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