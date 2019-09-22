此内容发布于2019年9月23日 上午1:50

（法新社约翰尼斯堡23日电） 英国王室成员萨塞克斯公爵哈利王子与公爵夫人梅根预定今天抵达南非，并带着儿子亚契（Archie）同行，展开一家3口首次正式出访行程。

哈利王子（Prince Harry）一家人将降落在南非沿海城市开普敦，以此作为10天非洲南部行程的首站。此行将从开普敦黑人居住区的一处教育工作坊展开。这些距离开普敦美丽海滩及绵延起伏葡萄园几公里之遥的黑人社区，常受帮派暴力破坏。

他们接着还将访问第6区（District Six）博物馆，这是纪念过去在南非种族隔离政策下，被迫从市中心重新搬迁的约6万非白人居民。

哈利王子曾在大半个非洲地区旅行，他在赖索托度过毕业空档年后，于2006年共同创办慈善机构圣堤贝里（Sentebale），协助支援受爱滋病毒HIV感染的儿童。

对于南非部分民众而言，母亲身为黑人奴隶后裔，黑白混血美国裔梅根（Megan）的到访，可能让这次王室访问变得格外特别。

不满5个月大的王室宝宝亚契将成为历来官方出访行程中最年轻的英国王室成员。这次访问也是他出生以来首场重大公开行程。因双亲极力避免儿子暴露在镁光灯下，亚契上次公开露面是7月的王室慈善马球赛场边。

哈利王子一家3口直到25日都将一起出席活动，之后哈利将独自前往波札那和马拉威等地，访问保育工作与爱滋防范计画，并造访安哥拉一处扫雷完毕的地雷区，戴安娜王妃1997年曾穿越这处地雷区。

梅根则待在南非，出席多场提升女权意识的活动。她和亚契下周将在约翰尼斯堡与哈利团圆，他们将在当地完成最后一天行程，接着在10月2日一起飞回英国。

这个王室家庭在南非时，将与诺贝尔和平奖得主大主教屠图（Desmond Tutu）、南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）及南非首位黑人总统曼德拉（Nelson Mandela）遗孀葛拉瑟．马契尔（Graca Machel ）见面。

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