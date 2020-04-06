（法新社伦敦6日电） 英国首相强生（Boris Johnson）因2019冠状病毒疾病（COVID-19）症状恶化，今天晚间被送进加护病房。消息一出震惊全球，各国领袖纷纷表达慰问与祝福之意。

●美国

美国总统川普在记者会上表示，强生是他「非常好的朋友」，他要送上最大祝福。川普说，得知强生住进加护病房深感震惊，「美国所有人都在祈祷他早日康复」。川普还表示，会看看能否帮上忙，还说已联络强生的医师团队。

●加拿大

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）推文祝福强生早日康复，并慰问强生全家，「希望早日看到你返回唐宁街10号」。杜鲁道上个月也因妻子筛检确诊而自行居家隔离。

●欧盟

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）和欧洲理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）双双推文祝福强生快快好起来。

欧盟负责英国脱欧事务首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）上个月确诊感染后隔离休养，他也推文慰问强生一家人。

●世卫、北约

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：「今晚挂念着我的朋友强生，在他对抗这种冠状病毒的同时，送上我个人和世卫衷心的祝福。」他推文说，相信英国国家医疗保健服务（NHS）单位和尽忠职守的医疗人员会好好照顾强生。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）也推文祝福友人强生早日康复。

●欧洲多国

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）、义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）、荷兰总理吕特（Mark Rutte）、波兰总统杜达（Andrzej Duda）及捷克总统齐曼（Milos Zeman）等领导人纷纷推文致意，期盼强生度过难关。

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