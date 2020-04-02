此内容发布于2020年4月3日 上午12:20

（法新社伦敦2日电） 英国首相强生为了对付2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，今承诺「大幅增加检测」；卫生大臣韩考克也表示，目标接下来几周内，单日筛检达10万次。

英国当局今天和昨天通报的单日死亡病例皆超过500起。

由于英国政府未做到大范围筛检，尤其是针对前线医护人员，招致外界批评，目前在自我隔离的强生（Boris Johnson）对此回应，矢言大幅增加筛检。

英国卫生部宣布，自格林威治时间昨天16时起算，24小时内，境内新增569人病逝，为单日最多死亡纪录；昨天同一时间段，通报增加563起死亡病例。

此外，卫生部通报各医院新增4244起确诊病例，截至格林威治时间今天8时，累计3万3718人染疫。

先前有官员披露，英国国家医疗保健服务（NHS）体系内约50万名职员，只有2000人接受筛检，强生面临各方批评，连一向支持他的媒体也没放过他。

韩考克（Matt Hancock）今天回应表示，已努力加速筛检，目前有5000名NHS员工完成检测。

韩考克先前接受检测呈阳性反应，接受隔离，这是他结束隔离后召开的第一场记者会。他说：「目前我定下的目标是在本月底前，单日筛检数要达到10万次。这是我们的目标，我决心达成。」

韩考克把境内检测量不足，归咎于各国对棉棒和试剂的需求；他还说，购入的部分筛检工具有瑕疵。

以3月31日为例，英格兰有1万名医院病患及NHS员工接受检测，远不及单日目标2万5000次，也比德国单日达7万次还少许多。（译者：黄靖贻/核稿：曾依璇）

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