此内容发布于2019年8月21日 上午1:20

（法新社旧金山20日电） 苹果今天在美国推出和高盛集团合作的信用卡Apple Card，同时传出Apple TV+也摩拳擦掌准备进军影音串流市场，显示苹果转向强化数位内容等服务，以抵销智慧型手机市场成长放缓。

苹果（Apple）与高盛集团（Goldman Sachs）为果粉量身打造的Apple Card今天登场，将和行动支付Apple Pay结合，申办者除了实体卡片，数位钱包内也将有这张新卡，这两家公司还承诺不会向第3方分享或出售行销或广告用的个人数据。

Apple Card主打不收服务费、提供现金回馈，以及更好债务管理工具的作法，将对信用卡业者带来冲击。苹果在贴文中表示：「Apple Card提供唯有藉iPhone之力才能带来的新体验。」

这款新信用卡将利用机器学习及制图功能，协助用户追踪消费，并提供各种利息费用的付费选项。

就在苹果Apple Card亮相之际，媒体也传出这家科技巨擘想抢在迪士尼（Disney）11月推出影音串流服务之前，先行推出Apple TV+。

苹果希望利用全球约9亿人使用至少一项苹果产品的优势，从硬体打入软体，今年3月公布串流影音计画，以及新闻和游戏订阅服务，试图将核心业务转向数位内容和服务，摆脱对iPhone销售量的依赖。

美国媒体援引知情人士报导，Apple TV+将带原创内容亮相，订阅价可能落在9.99美元（约新台币313元），比影音串流服务龙头Netflix及亚马逊的Amazon Prime收费还高，甚至也高于迪士尼预定11月12日推出的Disney+公告价。

据报，苹果已为Apple TV+原创节目投入60多亿美元，服务上线后将上映。苹果曾在一次活动中表示，Apple TV+是种随选的无广告订阅服务，今年将在100个国家推出。

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