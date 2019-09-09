此内容发布于2019年9月9日 上午10:50

（法新社莫斯科9日电） 开票结果显示，亲执政团结俄罗斯党的候选人在8日莫斯科市议会选举受重挫，尽管当局过去数月以镇压抗议行动、逮捕异议人士、技术性排除特定候选人等手段，企图稳住选情。

虽然在首都失利，团结俄罗斯党（United Russia）和亲克里姆林宫势力在同时举行的其他地方选举仍居上风。

根据莫斯科市选举委员会100%的开票结果，克里姆林宫支持的候选人在本届议会选举仅赢得25个席次，较上一届的38个席次明显减少。

知名反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）认为这样的选举结果显示，他倡议的「聪明投票」（Smart Voting）策略成功。此策略呼吁选民，将票投给最可能击败克里姆林宫人马的候选人。

另一方面，「聪明投票」主要受惠者包括俄罗斯共产党，赢得席次由上届的5席增为13席，自由派的亚博卢党（Yabloko）仅赢得4席，走温和左派路线的正义俄罗斯党（Just Russia）则取得3席。

包括纳瓦尼在内的数名体制外反对派，遭当局以资格不符、连署参选支持者签名不合法令要求等技术性理由禁止参选后，莫斯科今夏发生数场示威抗议，最多曾有约6万人上街，但都遭警方强力镇压，警民冲突规模堪称蒲亭2012年由总理回锅担任总统以来最大。

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