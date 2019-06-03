此内容发布于2019年6月3日 上午8:05

（法新社莫斯科3日电） 距离莫斯科约80公里的提莫科沃（Timokhovo）垃圾掩埋场有一座欧洲数一数二大、高157公尺的垃圾山。当局计划建造一座焚化炉焚烧一些垃圾，但社运人士争取要将垃圾回收。

36岁的电工尤达科夫（Roman Yudakov）说：「当局的优先要务是焚烧垃圾，而不是（将垃圾）分类（回收）。没有人准备这么做。」

1970年代末期启用的提莫科沃垃圾掩埋场，每天都会收到来自莫斯科的好几十台垃圾车运来的垃圾。

当地居民从2013年开始抱怨垃圾掩埋场传出恶臭，也担心垃圾渗出水会污染地下水。当局承认垃圾掩埋场传出臭味，但表示有过滤系统，可以不用担心地下水污染问题。然而，社运人士不接受这番说法。

根据官方资料，俄罗斯垃圾回收率只有7%，远低于欧盟统计局显示的2017年法国回收率43%和德国回收率68%。

近几年废弃物管理成为备受热烈讨论议题之一，莫斯科周围城镇居民群起抗议垃圾掩埋场过度负荷或不时传出失火。

当局也提出为当地垃圾掩埋场减轻负担构想，要将莫斯科垃圾运往俄罗斯北部阿汉格斯克（Arkhangelsk）。莫斯科制造的垃圾占全国垃圾15%。

在距离莫斯科1000公里处盖新垃圾掩埋场，引发前所未见示威抗议，并导致当地抗议民众与建筑工人及维安警卫爆发冲突。（译者：陈昱婷/核稿：刘学源）

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