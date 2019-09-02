此内容发布于2019年9月3日 上午1:05

（法新社巴黎3日电） 「华尔街日报」上周报导中国电信巨擘华为窃取葡萄牙发明家的技术，四面楚歌的华为今天发表声明否认，反控这名发明家「利用当前的地缘政治局势」牟利。

华尔街日报上周报导，美国司法部正在调查此事，可能让华为遭控的刑事案件再添一桩。

华为被视为超快速5G设备的全球领头羊，也是全球第2大智慧型手机制造商，今年5月卷入北京与华府间日益激烈的贸易战。美中已对双边贸易价值数千亿美元的商品课徵惩罚性关税。

最新争议与葡萄牙发明家奥里维拉（Rui Pedro Oliveira）有关，他声称华为代表曾与他见面，之后窃取他的一项设计，用来制造华为的EnVizion 360全景相机。

华为在声明中表示：「这些都是不实指控。」华为在声明中「断然否认奥里维拉提出的侵犯专利指控」。

华为说：「过去好几个月来，美国一直运用政治与外交影响力，游说其他政府禁用华为设备。此外，美国还无所不用其极，包括动用司法与行政权力，以及使用许多其他无耻手段，干扰华为与伙伴的正常营运。」

华为说：「奥里维拉持续向媒体提供不实描述，试图损害华为名声。他还透过政府高官向华为施压，试图让华为屈服于他的要求，支付他大笔金钱。」

美国正在施压盟邦拒用中国的5G技术，尤其是华为的设备。华府担忧，华为将有办法为北京提供管道，监控使用华为产品与服务的国家通讯。

华为承认曾在2014年与奥里维拉见面，但坚称华为的EnVizion 360相机是「由华为员工独立设计与研发，他们无权取用奥里维拉先生的资讯」。

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