（法新社纽约18日电） 美国总统川普本周稍早曾说前国防部长马提斯（James Mattis）是「全世界最浪得虚名的将军」来羞辱他，马提斯则以自嘲方式回应，表示对这番话感到无上光荣。

马提斯昨晚出席在纽约举行的慈善晚宴，致词时表示，如今的他可说是「成就非凡」。

他说：「我不仅只是个浪得虚名的将军，我还是个最伟大、全世界最浪得虚名的将军。」

马提斯表示：「我很荣幸被川普这样赏识，因他也曾点名梅莉史翠普（Meryl Streep）是过誉的女星。」

出席年度史密斯纪念基金会晚宴（Alfred E．Smith Memorial Foundation Dinner）的宾客哄堂大笑并报以热烈掌声。他接着说：「所以我想我是上将版的梅莉史翠普，而且坦白说，这个夸奖我觉得听起来挺不错的，还有你不得不承认，至少我和梅莉史翠普有取得一些成就。」

16日白宫就叙利亚政策召开会商，期间川普与民主党籍众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）激烈言词交锋，川普并点名马提斯是「全世界最浪得虚名的将军」。

这位退役的美军陆战队上将说，他毫不在意川普的评价。马提斯表示：「当然不会，我战功彪炳…至于川普则因一张医嘱而声名大噪。」当年越战期间川普因医师开立的诊断书而逃避徵兵，马提斯以此将他一军。

马提斯还说：「我想川普认为军中唯一非浪得虚名的人物只有桑德斯上校（Colonel Sanders）。」桑德斯上校是速食连锁店肯德基（KFC）的创办人。

身经百战的马提斯去年卸任国防部长，他在辞呈中指出，川普的世界观与他的观点南辕北辙。

他向出席慈善晚宴的宾客说：「我在伊拉克、叙利亚与阿富汗带兵打仗，我致力于在毫无章法的政府、混乱与军阀割据、莫名恐惧与苦毒仇恨的地方，恢复和平与秩序，这是一项高难度任务，但直到入阁我才了解，在海外的战区效劳简直太容易了。」（译者：曹宇帆／核稿：陈昱婷）

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