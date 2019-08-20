此内容发布于2019年8月20日 上午5:35

（法新社西班牙拉斯帕马斯19日电） 西班牙度假胜地大加纳利岛今天野火肆虐，无法控制，迫使许多人撤离。因火势极猛烈，消防洒水机也无法靠近，此次灾难被称作「环境悲剧」。

紧急救难机构发言人说，这是大加纳利岛（Gran Canaria）中部山区10天来第3起野火，迫使几个村庄的居民撤离。这些村庄共有约9000居民。

目前还未传出有任何人死亡。大加纳利岛以惊人的美景着称，吸引许多外国观光客，目前观光业并未受到影响。

加纳利群岛（Canary Islands）自治区主席托瑞斯（Angel Victor Torres）今晚说：「这一场森林大火非常严重，是因热浪来袭发生。目前火势仍然未受到控制，这是一场环境悲剧。」

紧急救难机构表示，为对抗这场野火，共投入消防人员与其他救灾人员约1000人，另外出动14架消防飞机和直升机来控制火势，估计野火已摧毁1万公顷林地。

消防人员说，高温、强风和干燥的天气都助长了火势。

大加纳利岛紧急救难机构负责人葛瑞尤（Federico Grillo）昨天说，联合国教科文组织（UNESCO）所定生物保留区的部分区域火势非常猛烈，「已经超过我们灭火的能力」。

紧急救难机构发言人说，在火场的西北侧，火焰高达50公尺，阻碍地面人员与消防洒水机靠近。

她又说，大约100人被大火困在阿尔特纳拉村（Artenara）的文化中心，无法离开这个灾区村庄，因为所有撤离路线都太危险。

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