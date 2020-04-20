此内容发布于2020年4月20日 上午8:05

（法新社马德里20日电） 西班牙央行今天预测，武汉肺炎疫情恐将令西班牙今年经济严重萎缩6.6%至13.6%。主要原因包括西班牙在内全球实施防疫的封城措施，造成西班牙经济支柱之一观光业大受打击。

西班牙银行（Bank of Spain）发布声明表示，最新国内生产毛额（GDP）预估值仍「深具不确定性」，取决于现有封城措施将实施多久。不过西班牙央行仍预料，今年经济萎缩幅度将是西班牙「近代史上前所未见」。

西班牙目前累计的2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）病逝患者超过2万800人，高居全球第3，仅次于美国和义大利。为减缓疫情扩散速度，西班牙政府自3月14日起实施严格的行动限制措施。

西班牙央行估计，若按照政府目前下令封城到5月9日，也就是只实施8周，则西班牙今年经济将萎缩6.6%至8.7%。

不过，若封城共持续12周，且西班牙经济活动直到年底都未恢复常态，尤其在重要的旅游产业，则西班牙今年GDP可能萎缩达13.6%。

观光业占西班牙经济产出约12%。去年拜访西班牙的游客达8400万人，创空前新高，使得西班牙成为全球观光人数第2高的国家，只输给法国。

西班牙央行还指出，引发经济衰退的主要原因很可能包括经济活动中断及失业人数大增，导致「内需严重萎缩」。受到封城措施影响，西班牙已有近390万人暂时失业，并有近100万自雇者无工作。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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