此内容发布于2019年6月30日 上午1:35

（法新社阿布加29日电） 西非经济共同体（ECOWAS ）成员国领袖今天正式通过，将计划中的共同货币命名为ECO。

法新社报导，这个15国组织在奈及利亚首都阿布加（Abuja）峰会结束时宣布，决定「采用ECO作为西非经济共同体单一货币的名称」。

声明说，目标是让ECO于明年开始采行；各国领袖重申，「会以循序渐进的方式推动单一货币政策，且会从符合趋同标准（convergent criteria）的国家做起」。

声明表示，新货币会以浮动汇率制度为基础，搭配聚焦通货膨胀目标机制的货币政策框架。

声明说，成员国应追求政策及结构性改革，用以维持各经济体的加速成长和结构性转型。

经济学家表示，他们可以理解新货币计画背后的构想，但认为这项计画不切实际，甚至可能危及当地经济。西非经济几由奈及利亚一国把持，占这个地区2/3的经济产出。

西非经济共同体1975年成立，由贝南、布吉纳法索、维德角、甘比亚、迦纳、几内亚、几内亚比索、象牙海岸、赖比瑞亚、马利、尼日、奈及利亚、塞内加尔、狮子山及多哥组成，人口约达3亿8500万。

其中，贝南、布吉纳法索、几内亚比索、象牙海岸、马利、尼日、塞内加尔及多哥这8国，目前使用的是西非法郎。他们希望仿效欧洲单一货币制，因而齐聚成立西非货币联盟（West African Monetary Union, WAMU）。

但西非经济共同体另7国有自己的货币，且皆无法自由兑换。

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