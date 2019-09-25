此内容发布于2019年9月26日 上午1:50

（法新社纽约25日综合外电报导）美国总统川普今天称对他提出弹劾调查的理由根本是个「笑话」，民主党人则笃定地指控川普以「黑手党式口吻威胁」乌克兰总统泽伦斯基。

川普否认他滥用职权一再敦促泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）调查政敌拜登（Joe Biden）的说法，但白宫公布的通话节本证实确有其事。

公布的对话节本在华府投下新的震撼弹，连川普所属的共和党成员也感到震惊，联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney）称「非常令人担忧」。

川普在民主党正式展开弹劾调查后的首场记者会上说：「他们将因这场猎巫行动受到重伤，因为当他们探究细节时，就知道这是场笑话…为了这种事启动弹劾？在你举行很棒的会晤或有很顺利的通话时？」

华府现在开始出现两种不同描述。川普与盟友声称7月25日的通话内容，没有含有川普施压泽伦斯基以调查拜登作为交换条件的证据。

同时，民主党人坚称这是确凿的证据。资深联邦众议员谢安达（Adam Schiff）说：「黑手党老大就是这么讲话。你为我们做了什么？我们为你付出这么多，但却没有收到回馈。我有事要请你帮忙。」

「这个忙是什么？当然是调查他的政治对手，调查拜登一家。」

根据通话节本摘要，川普说美国司法部长巴尔（Bill Barr）与他的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani ）将联系泽伦斯基，讨论调查拜登与他儿子和乌克兰有关的活动。

弹劾案近日迅速发展，代理国家情报总监马奎尔（Joseph Maguire）明天将到国会作证，翻开下一个劲爆章节。

川普稍早有恃无恐地坚称，他没有对基辅当局施压，泽伦斯基在联合国大会场边与川普举行早先规划的会面时，也是这么说。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram