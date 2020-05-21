此内容发布于2020年5月21日 下午10:50

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦参议院今天表决以49票赞成、44票反对，批准联邦众议员雷克里夫（John Ratcliffe）出任国家情报总监（DNI）。

前任国家情报总监柯茨（Dan Coats）当年获85票赞成、12票反对过关，但他最后因与川普关系不睦而在去年7月黯然辞职。

雷克里夫在柯茨去职后旋即获川普提名接任，但因民主党猛烈批评他的资格、共和党要角的态度又不积极，最后退出提名。

川普转而任命反恐专家马奎尔（Joseph Maguire）为代理总监，但2月20日又将马奎尔解职，因为川普不满一名高阶情报官员在闭门简报中告诉国会议员，俄罗斯会再度介入今年11月的总统大选并暗助川普连任。

川普接着任命他的另一名忠实盟友、驻德国大使格瑞尼尔（Richard Grenell）代理国家情报总监，但格瑞尼尔并无情报相关经验，这项任命被视为具有高度政治性。

格瑞尼尔逼走多名被认为对川普不忠的情报官员，并在未应国会要求应事先告知下，宣布整顿组织。他也拒绝赴国会说明，且对国会高层的情报简报会也已缩减，导致议员指控川普政府不尊重国会。

因此当雷克里夫2月28日再度获得川普提名出任国家情报总监，共和党籍参议员这次选择相挺，觉得较能跟他合作。

本周稍早刚获点名担任参议院情报委员会代理主席的卢比欧（Marco Rubio）表示，乐见雷克里夫人事案过关。

雷克里夫在5日情报委员会人事案听证会上承诺会顶住压力说真话，并说他的情报报告不会只说川普想听的内容。他还认为中国是美国最大威胁，一心要取代美国成为世界超级强权。

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