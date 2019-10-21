此内容发布于2019年10月22日 上午1:20

（法新社拉巴斯21日电） 玻利维亚昨天举行战况激烈的总统大选，最新计票结果显示，长期执政的现任总统莫拉莱斯似乎准备迎接胜利，引发舞弊疑虑，主要反对派候选人梅沙今天拒绝承认这项结果。

昨晚初步计票结果显示，得票率第2高的前总统梅沙（Carlos Mesa）将与莫拉莱斯（Evo Morales）一同进入第2轮决选，如今计票结果却突然翻转，梅沙今天谴责选举当局发布的修正结果是场「骗局」。

梅沙说：「我们不会承认那些计票结果，那是这场可耻、虚假骗局的一环，使玻利维亚社会处于不必要的紧张局势。」

梅沙在圣克鲁斯（Santa Cruz）告诉记者：「我们相信公民们不会接受这个结果。政府创造了一个不可能发生的局面，伪造人民的投票。」

来自美洲国家组织（Organization of American States）的选举监督小组稍早已对玻利维亚大选结果突然逆转「深表关切」。

选举监督小组声明说：「对于投票结束后显示的初步结果走向发生剧烈且难以解释的变化，美洲国家组织代表团深表关切和讶异。」

代表团指出，昨晚公布的初步计票结果显示，59岁的莫拉莱斯囊括45%选票，66岁的梅沙则拿下38%，两人得票皆未达到首轮所需的当选门槛，这意味莫拉莱斯原本将首度面临第2轮决选。

媒体报导，双方支持者在行政首都拉巴斯（La Paz）街头爆发冲突，美洲国家组织呼吁选举当局「坚决捍卫玻利维亚人民的意志」，并呼吁各方冷静。

「在这种棘手的情况下，保持冷静和避免各种形式的暴力极为重要。」

反对派支持者已在全国各地主要计票中心外头发起抗议，以向选举当局持续施压。（译者：刘文瑜/核稿：陈彦钧）

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