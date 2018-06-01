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此内容发布于2018年6月1日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月1日 -08:05

（法新社基辅31日电） 反对当局的俄罗斯记者巴钦科对他诈死遭到外界批评，加以反驳。他今天透露了蒙骗全世界一天的某些详细计谋。

法新社报导，乌克兰国家安全局（SBU）表示，这项计谋是为了破解俄国对巴钦科（Arkady Babchenko）的真实暗杀阴谋，并成功逮捕了暗杀策动者。

巴钦科指出，起初他心存怀疑，甚至对SBU感到恼怒，但当看到杀手所掌握与他有关的详细资料后，他改变了想法。

在受到俄国当局威胁后，巴钦科2017年2月离开俄国，先住在捷克，然后迁至以色列，最后落脚在乌克兰首都基辅。

巴钦科同意合作后，SBU要求他减少离开公寓的时间。

巴钦科表示：「他们开始对杀手施压，因为他们已经给他3周时间执行暗杀。」他还说，他们计画在6月1日动手。

化妆师在5月29日清晨6时抵达他的公寓。巴钦科说：「我有真正的猪血，猪血抹在我的嘴巴、鼻子和身体3个弹孔上。大家看，我死了。」

「我的妻子报警，然后叫救护车。乌克兰别尔库特（Berkut）特警立刻进到屋内，我没有预料到。我想恭贺他们，他们立即检查房间，并查看楼梯间的安全，就像是电影一样。他们不知道这是计谋。」

乌克兰当局告诉媒体，巴钦科丧命在救护车上，但他说这场诈死大戏持续进行，直到「他们关起我身后停尸间的门」。

从开始诈死到他进入停尸间，一共耗费4个小时，巴钦科成功骗倒了乌克兰警方及全世界。

最终他被移出停尸间，以避免被一名锲而不舍的记者识破。巴钦科说：「我被带到一个安全的地点，这起行动次日清晨5时才结束。然后我才能去睡觉。」（译者：陈彦钧/核稿：张佑之）

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