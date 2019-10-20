此内容发布于2019年10月20日 上午5:50

（法新社泰国普吉岛20日电） 在美中贸易战阴影与泰铢强势升值下，导致中国旅客锐减，泰国度假胜地普吉岛的旅馆业者迫于海滩游客稀少，必须腰斩空房价格以求住客率提升。

阳光普照的普吉岛，位于安达曼海（Andaman Sea）海滨，以沙滩与夜生活闻名，是泰国排名仅次于曼谷的最受欢迎景点，也是泰国重要观光业指标。

观光业收入占泰国国内生产毛额（GDP）18%，中国旅客占总到访人数的1/4以上。

但根据泰国官方数字，2018年中国旅客有220万人次到访，而今年1至9月较去年同期减少近1/5。

法国驻普吉岛名誉领事克里西（Claude de Crissey）表示，通常中国旅客甚至在淡季也会到访，但今年不一样，他的房价必须腰斩一半。克里西在热门的芭东海滩（ Patong Beach）地区大约拥有40间客房。

旅馆住客率问题，不只在普吉岛才有，泰国本土的海滨度假胜地巴达雅（Pattaya）和苏梅岛（Koh Samui）也有相同问题。

中国与美国贸易紧张，已让一些中国人因国内的不确定因素而不愿意出国度假；而今年来泰铢已对人民币汇率上涨约10%。

另外，去年7月初普吉岛发生47名中国旅客丧生的重大船难，也吓走一些人。

一名旅游业人士说：「我们很担心。」由于泰国的旅游业攸关成千上万个就业机会，此一话题很敏感，这名业者拒透露姓名。

更令人头疼的问题是，岛上目前正在兴建的客房有3000多间，届时谁来填满。

不过，泰国观光局长育他萨（ Yuthasak Supasorn）告诉法新社，他仍持乐观态度。「今年我们应会达成3980万外国旅客到访的目标。」

然而，相较2018年外国观光客3820万人次、2017年3560万人次，2019年的目标增幅远低于2018年的跃升幅度。

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