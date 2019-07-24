此内容发布于2019年7月24日 上午5:20

（法新社河内24日电） 越南本土社群媒体应用程式Gapo于22日推出数小时后，因为使用者过多导致程式无法负荷。一党专政的越南试图推动自家的网路平台，一边又加强控制网路自由。

Gapo被称为越南版的脸书（Facebook）。脸书在当地极受欢迎，越南全国人口大约9500万，有超过5300万人注册使用脸书。

但越南去年通过严格的网路安全法后，社群媒体巨头脸书、谷歌（Google）、YouTube以及全球其他科技公司正面临更严厉审查。

虽然这部争议性法案尚未施行，但法律颁布后，倘若越南政府要求，相关企业就必须交出用户资料并移除内容。

全国人口超过一半在30岁以下的越南，正寻求更多本土设计的社群媒体平台。

观察人士表示，当地企业可能更愿意遵守新的网路法规。

Gapo于22日在越南推出，成为当地最新的社群媒体，他们期望能在2021年拥有2000万用户。

但22日晚间，Gapo才上线数小时就遭遇技术性问题，当时有太多新用户试图注册，导致部分用户无法登入，其他人也不能使用Gapo的相关功能。

Gapo共同创办人杨为科（Duong Vi Khoa，音译）在脸书贴文说：「只有系统负荷到某一程度才会发生这些错误。」

Gapo允许用户创建个人档案、上传影片和照片以及在「动态消息」（News Feed）风格的网站上发表言论。

尽管Gapo与脸书有不少相似之处，但杨为科指出，Gapo「无意与任何社群媒体竞争。我们鼓励每个人使用多种社群网路」。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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