此内容发布于2019年7月28日 上午2:50

（法新社洛杉矶27日电） 替迪士尼（Disney）卡通人物米老鼠女友米妮发声30余载的配音员泰勒（Russi Taylor），昨天在加州格伦代尔（Glendale）离世，享寿75岁。

泰勒1986年从200位试镜者中脱颖而出，获得替米妮配音的机会。泰勒幕后和米妮一样爱咯咯笑，无论是电视、卡通还是电影上，都精准抓住米妮的声音和情绪，如今都已成绝响。

迪士尼董事长兼执行长艾格（Bob Iger）在声明中说：「泰勒的离世，让米妮失去了声音。」

「30多年来，米妮与泰勒携手替全世界数百万人带来欢乐，这样的合作关系不仅让米妮变成全球标志，也让泰勒成为深获各地粉丝喜爱的迪士尼传奇。」

艾格表示：「我们欣慰的是，知道她的作品会持续娱乐、启发接下来的世代。」

泰勒出身麻州，曾透露自己还是小女孩时，曾在迪士尼乐园碰到华德迪士尼（Walt Disney）本人。她在迪士尼官方释出的人物简介中说：「我们聊天时他问我，我长大想做什么，我说『我要替你工作』，他回答：『好啊！』没想到真的应验了。」

人生如戏，泰勒现实生活中也在1980年代遇到自己的米奇，对方正巧是自1977年起为米老鼠配音的奥尔温（Wayne Allwine）。

泰勒2014年告诉「洛杉矶时报」（LA Times）：「奥尔温在电视电影『米妮百分百』（Totally Minnie）中成为米奇，我们在走廊上巧遇，一拍即合。」

他们1991年步上红毯，但大致上「保持低调」。「我们不想要让这变成米奇与米妮的婚礼，这是奥尔温与泰勒的婚礼，我们共度最美好的时光，有许多欢笑，也时常唱歌，家里总是有音乐。」

这两人就像自己配音的角色一样紧紧结合，直到奥尔温2009年离世。

「无论谁接我们的棒子，我都真心希望他们留意历史与传统，并像我们一样热爱这两个角色。」

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