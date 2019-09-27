（法新社胡安坡27日电） 英国王子哈利今天「情绪激动地」短暂访问安哥拉的黛安娜王妃街，跟随母亲黛安娜的脚步，来到她过世前不久曾经访问的地雷区。

黛安娜1997年曾走过胡安坡（Huambo）市中心附近清除过的地雷区，凸显这个非洲国家在内战结束后17年，仍受到地雷困扰的困境。而在那几个月后，她在巴黎的一场车祸中丧命，哈利当时年仅12岁。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，哈利站在胡安坡现在铺好的黛安娜王妃街上表示：「沿着这条街，顺着家母22年前的足迹一路回溯，令人情绪激动…看到从不安全且荒凉的地区，转变成活力充沛的本土商家社区及学院。」

他说：「身处在这条大大改变的热闹街道…显示清除地雷对这个社区及未来的巨大影响。」

哈利今天稍早穿上防弹背心和护目镜，类似22年前黛妃的着装，然后在位于胡安坡东南方1000公里的鲁奎-路亚纳（Luengue-Luiana）国家公园引爆一枚地雷。

在安哥拉长达27年的内战中，全国各地被置放了超过100万枚地雷，黛安娜唤醒国际社会关注地雷问题。这场内战从安哥拉1975年自葡萄牙独立后开打，直到2002年才结束。

哈利表示：「在这个美丽的国家中，仍有超过1000个地雷区尚待清除。」并问道，如果黛安娜还在世，是否「可能还是这样的结果」。他说：「我非常确定她会坚持把它（清除地雷的工作）完成」。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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