此内容发布于2019年3月20日 下午9:35

（法新社华盛顿20日电） 美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）调查「通俄门」最终报告预料将出炉，总统川普今天表示，报告应公诸大众。

川普说是这么说，但对于这份调查将近两年，也调查川普本人是否非法阻挠调查的报告，他再次提出质疑。

在检方起诉川普的6名伙伴与律师，和20多名俄罗斯人之后，外界愈来愈期待穆勒通俄门报告可能在数周内就会完成。

川普今天告诉媒体：「如果你要让大众看这份报告，就让大家看吧。」

但川普质疑穆勒是一个「不知哪冒出来的」人，也「从未获得任何一张选票」，如何能调查他，而他自己可是2016年大选的优胜者。

尽管川普也说要公开报告，但情况可能有困难，穆勒在2017年5月受命调查此案，根据法规，穆勒应将调查结果以机密形式提报司法部长巴尔（Bill Barr），并要说明起诉或驳回的决定。

专家表示，报告不太可能原原本本地公布，因为内容中未被起诉的人相关资料是机密，消息来源的资料也是最高机密。

巴尔也可能迫于情势，将调查结果作成摘要报告，提交国会，而这份报告可能公诸大众。

法律专家说，一些可能对个人造成伤害的资料，例如川普等，巴尔可能留一手。

另一方面， 若穆勒发现川普的犯行，并且罪证确凿足以让国会发动弹劾，他可以在巴尔允许下，另写一份报告。

届时，巴尔是否同意这么做，是否会让报告公诸大众，将是重要问题。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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