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此内容发布于2016年1月6日 上午5:50 最后更新 - 2016年1月6日 -05:50

（法新社纽约5日电） 美国有线频道HBO今天表示，1部有关美国记者佛里（James Foley）的纪录片将在本月全球首映。佛里2014年遭恐怖组织伊斯兰国（IS）斩首。

法新社报导，HBO取得这部名为「吉姆：佛里的故事」（Jim: The James Foley Story，暂译）在美国的电视播放权。HBO表示，这部纪录片会先在日舞影展（Sundance Film Festival）首映，接着在2月6日HBO频道播放。

40岁的自由记者佛里2012在叙利亚被捕，并在2014年8月遭到斩首。他被斩首的影片引发全球震怒。

佛里曾前往阿富汗、利比亚及叙利亚，为全球邮报（GlobalPost）、法新社和其他媒体报导。

HBO表示，这部由欧克斯（Brian Oakes）执导的纪录片，描述佛里的人生、死亡和功绩。

HBO形容这部纪录片「以前所未有的访谈制成」，并说「吉姆：佛里的故事」是部充满勇气、怜悯以及美国与伊斯兰国间战争苦痛的纪录。

这部纪录片将在日舞影展美国纪录片竞赛首映。日舞影展将于1月21日在犹他州的公园市（Park City）开幕。

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