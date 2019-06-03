此内容发布于2019年6月3日 上午6:20

（法新社首尔3日电） 一名华为高阶主管今天表示，尽管有几个国家拒华为于门外，美国封杀这家中国科技巨擘的举动，「并未影响」华为在航空界的业务运作。

华为陷入美中双方激烈的贸易战，美国总统川普以国家安全为由，将中国通讯大厂华为列入贸易黑名单。

掌管华为全球运输部门的艾曼．刘（Eman Liu，音译）表示，华为公司的航空业务迄今未受影响。

包括杜拜机场和新加坡樟宜机场集团在内，华为公司为全球超过50个机场和15家航空公司提供资讯与通讯科技（ICT）服务，包含影像监控和机场云端系统，以及Wifi网路和储存伺服器。

刘姓主管在首尔举办的国际航空运输协会（IATA）年度会议上告诉法新社：「直到现在，（华为）都没有受到影响。」

他表示，尽管华府当局不断对华为提出指控，与会的客户仍承诺与华为「保持合作」。

他说：「对全世界其他地方来说，我们和他们保持业务往来超过10年。因为这种信任不是一天而已，而是一种从过去15年，甚至30年（建立）的长期信任。」

「我们没办法改变现在的情形，因为我们是商人。但我们希望美国可以改变他们的做法。」

刘姓主管表示，如果美国一意孤行，将会「迫使华为采用B计画」，意思是他们将大量投资新科技，包含开发自己的晶片。

美国长期怀疑华为受到中国政府控制，因此认为他们会对全球安全带来威胁。对此，中国国防部长魏凤和近日表示，尽管华为创办人任正非是解放军出身，华为并非「军方公司」。

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