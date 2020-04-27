此内容发布于2020年4月27日 上午3:20

（法新社雪梨27日电） 律师今天表示，去年纽西兰白岛火山喷发意外的幸存者，打算以未能警告旅客游览当地的风险为由，提告安排行程的皇家加勒比游轮公司（Royal Caribbean）。

白岛（White Island）火山去年12月9日喷发造成21人身亡。当时岛上有47人，多为澳洲籍观光客。

火山喷出水蒸气、火山灰和气体，造成受害者大面积外伤以及体内灼伤，许多人因伤势严重送医急救。

总部位于雪梨的律师事务所Stacks Goudkamp律师尤塞夫（Rita Yousef）表示，事务所正在准备代表生还者和罹难者家属对皇家加勒比游轮公司采取法律行动。生还者和罹难者中，许多是皇家加勒比游轮公司旗下海洋赞礼号（Ovation of the Seas）邮轮的乘客。

尤塞夫表示，至少有一个澳洲家庭和人数尚未确定的其他人，将以过失、违反合约及违反澳洲消费者法为由提告。

纽西兰当局去年11月18日在白岛火山喷发前，曾将当地火山警戒从第1级提升到第2级，第2级是火山喷发前的最高警戒等级。

尤塞夫表示，这群遇难的团客加入白岛一日游行程前，没有任何迹象显示皇家加勒比游轮公司有注意到这座火山喷发风险升高。

皇家加勒比游轮公司曾号称这场白岛之旅是「纽西兰最活跃火山的令人难忘导览之旅」。

尤塞夫告诉法新社：「他们至少应该向参加旅行的人告知风险，让他们自行决定是否要冒这个险。」

「我们甚至可以进一步质问，为什么在这么高风险的情况下，他们还是要跑这些行程？为什么没有取消？」

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