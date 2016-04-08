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此内容发布于2016年4月8日 下午11:20 最后更新 - 2016年4月8日 -23:20

（法新社巴拿马市8日电） 巴拿马总统瓦瑞拉（Juan Carlos Varela）今天表示，法国在巴拿马文件外泄丑闻引爆后，重新将巴拿马列入避税天堂名单是「错误」决定。

瓦瑞拉告诉记者：「我想要清楚表明，法国政府的决定是错误且不必要的步骤，在两位国家元首沟通过后，加上全球需要所有国家多边合作以解决全球问题之下，更加凸显这项决定的不必要。」

他又说，他的财政部长瓜迪亚（Dulcidio de la Guardia）12日将前往巴黎，强调巴拿马是「有尊严、受人尊敬且开放对话」的国家，并致力于维持更大的透明度。

法国财政部长沙班（Michel Sapin）先前表示，在分享税务资讯方面，他的政府将重新把巴拿马列入「不合作国家」名单。

法国与巴拿马达成打击逃税的双边协定后，法国2012年将巴拿马从「税务不合作国家或地区」（ETNC）移除。

重新列入「税务不合作国家或地区」名单代表，除非有证据证明其正当性，法国将检视与巴拿马的所有疑似与推测为逃税的交易资讯。

法国也敦促经济合作暨发展组织（OECD）跟进。

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