此内容发布于2019年7月22日 上午3:20

（法新社首尔21日电） 北韩领导人金正恩今天参与全国地方选举投票。北韩每次举行选举的投票率都将近100%，而今年99.98%的投票率比2015年多0.01个百分点。

观察人士表示，因候选人之间没有任何竞争，北韩选举本质上是场政治仪式，以便当局宣称取得民意授权，强化百姓对于金氏政权的忠诚度。

国营北韩中央通信社（KCNA）今天报导，仅「出国或海上工作」的人无法投票，报导还说，即使「年事已高或疾病缠身的选民，也到行动投票箱投下他们的选票」。

法新社报导，北韩这个孤立的拥核国家每4年办一次地方选举，选出省级、市政与县议会代表。这个实为一党专政国家的选举通常号称有99%选民参与，其中99% 都会对无竞争者的候选人投下「赞成」票。

当局吹捧这样极高的投票率为全国「团结一心」的例子，藉以美化「韩式以人为本的社会主义」。

北韩中央通信社报导，金正恩造访咸镜北道（North Hamgyong）一处投票所，并投给两名竞选当地郡议会、分别名为朱成浩（Ju Song Ho，音译）与郑成植（Jong Song Sik，音译）的候选人。

报导说：「他亲切地鼓励他们成为忠诚的人民公仆，善尽职责，不负人民所望，并谨记自己是人民代表。」

金正恩2014年也曾参选最高人民会议（SPA，相当于国会）选举，并在100%投票率下获得100%得票率。最高人民会议是橡皮图章似的立法机关。

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