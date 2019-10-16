此内容发布于2019年10月16日 上午6:20

（法新社首尔16日电） 北韩官媒发布多张最高领导人金正恩在一片冬日白雪中，骑白马登上北韩圣山白头山（长白山）山顶的照片，引发他可能即将宣布重大政策的诸多揣测。

北韩中央通信社（KCNA）发布的多张照片，搭配叙述浮夸的文字指出，金正恩的眼眸「闪耀着高贵的光芒」，并称他驾白驹驰骋于白雪苍茫之间，是北韩「重量级的重要大事」。

北韩中央通信社的报导还说，随行官员深信，「将再次出现令世界惊叹的伟大行动，并促使北韩革命向前迈进一步」。

分析北韩政情的专家学者说，金正恩登白头山，可能暗示拥有核武的北韩将采取新的政策方向。

南韩智库「峨山政策研究院」（Asan Institute for Policy Studies）研究员申范澈（Shin Beom-chul）指出：「过去金正恩也曾在做出重大政治决定前，去攀登白头山。」

金正恩曾在2017年12月登上白头山山顶，随后展开外交接触政策，并于去年6月和美国总统川普召开划时代的首场双边高峰会。

不过，金正恩与川普今年2月在越南第2度高峰会未达协议而破局后，至今双方协商陷入僵局，北韩则藉由连串的飞弹试射升高紧张情势。

身为北韩文宣政策专家的南韩东西大学（Dongseo University）教授迈尔斯（B.R. Myers）指出，金正恩登上白头山的画面，呈现出金氏王朝领导人保护北韩文化和意识形态纯正性不受贪腐和外国势力影响的主题。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

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