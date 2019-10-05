（法新社釜山5日电） 根据12名泰国少年足球员和他们的教练去年受困洞穴经历拍摄的首部电影，今天在南韩釜山影展首映。参与演出的一名当时救援人员在观影后说，看完感觉和真实经验一样惊险刺激。

这群「野猪少年足球队」队员和教练去年6月在泰国北部睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探险，因大雨积水受困地下洞穴18天，经国际人员协助才全数平安获救，当时受到全球关注。

如今爱尔兰裔泰国导演汤姆华勒（Tom Waller）将这段故事拍成电影「洞穴」（The Cave，暂译），并在第24届釜山影展举行全球首映。住在爱尔兰的比利时搜救潜水员瓦尼（Jim Warny）也来到现场观看自己的演出。

他告诉法新社：「我不由自主再次经历我们当时感受的紧张和恐惧。但当一切经历结束后，也有兴奋和松一口气的感觉。」

瓦尼在片中饰演自己，这是他首次参与电影演出。他说，这个经验有疗愈效果，「对我而言，这和赚钱无关，而是关于激励他人，展现出我们能克服困境完成了不起的事。」

汤姆华勒将这部电影的重点摆在救难过程，而非受困的师生，因为这些人已和美国影音串流平台网飞（Netflix）签订影集翻拍合约。他表示：「有许多搜救细节还未真正对全球曝光，例如孩子的镇定态度和救难人员的背景。」（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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