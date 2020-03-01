此内容发布于2020年3月2日 上午12:05

（法新社布达佩斯1日电） 匈牙利政府今天表示，土耳其开放边界，移民有机会进入欧洲后，他们担心武汉肺炎疫情将藉此扩散境内，暂时禁止寻求庇护者进入「过境区」难民营。

民族主义派总理奥班（Viktor Orban）的顾问巴康迪（Gyorgy Bakondi）说：「我们无限期暂缓准许新移民进入过境区。」

他在记者会上说：「我们发现非法移民和武汉肺炎间有着相当的关连性。」

巴康迪表示，前往欧洲的移民大多是阿富汗人、巴勒斯坦人或伊朗人，而不是叙利亚人，许多移民可能途经伊朗这个武汉肺炎主要疫区。

匈牙利尚未通报国内出现首起武汉肺炎确诊病例。

巴康迪说：「为了保护营区里头等待庇护申请结果的321人，将禁止新移民进入过境区。」匈牙利在毗邻塞尔维亚的边界处筑起一道栅栏，建立货柜屋难民营。

先前每周仅有零星寻求庇护者获准进入难民营，遭人权组织严厉批评。

不过非政府人权组织匈牙利赫尔辛基委员会（Hungarian Helsinki Committee）表示，新措施「有效阻挡寻求庇护者进入（难民营）」。自2017年以来，这些难民营是无有效签证者唯一能够提出庇护申请之处。

安卡拉当局对欧洲施压，要求他们开放边境给途经希腊、寻求进入欧洲的非法移民。

希腊政府今天表示，他们已在与土耳其相连的边境挡下近一万名移民。

巴康迪说：「匈牙利不会开放或让任何人进入。」他补充说，军警增援部队将调动到边界附近。（译者：黄靖贻/核稿：刘文瑜）

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