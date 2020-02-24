此内容发布于2020年2月25日 上午12:35

（法新社巴黎24日电） 武汉肺炎疫情全球延烧，法国巴黎女性时装周今晚照常举行，而口罩也成为当前时装秀场的必备配件。

由于武汉肺炎疫情升温，台湾设计师品牌夏姿．陈（Shiatzy Chen）及中国设计师品牌Jarel Zhang双双缺席这场时尚大秀。时尚界人士穿搭上面临最大的选择困难则是戴或不戴口罩。

义大利时尚精品品牌亚曼尼（Giorgio Armani）昨天「闭门」举行米兰时装周大秀，原因是米兰东南方约70公里的科多诺（Codogno）爆发武汉肺炎疫情，主办单位为防观秀宾客染病，决定闭门办秀并且线上直播。

不过在新闻传出数起死亡病例，导致伦巴底 （Lombardy）地区数个小镇封锁前，时尚界人士早已在稍早米兰时装秀上戴上口罩。

吸引全球数以千计买家的巴黎时装周并未采取任何特定的防疫措施，但武汉肺炎疫情爆发后已经让不少时尚产业公司的股价暴跌。

法国时尚品牌香奈儿（Chanel）「考量中国有关当局建议」，也将原定5月在北京举办的时装秀延期。

但全球最大时尚精品品牌酩悦轩尼诗－路易威登集团（LVMH）老板阿尔诺（Bernard Arnault）试图降低武汉肺炎疫情所带来的长期经济影响。

他告诉法国电台说：「我认为中国政府正面因应这个问题，并以公开透明、有效率的方式处理。」（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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