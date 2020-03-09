此内容发布于2020年3月9日 下午11:05

（法新社纽约9日电） 武汉肺炎疫情持续延烧，州长古莫日前宣布全州进入紧急状态，纽约州今天推出由狱友制作的自有品牌干洗手来协助抗疫。

古莫（Andrew Cuomo）表示，狱友将在一周内制成10万加仑（约38万公升）的「纽约州清洁」（NYS Clean）干洗手。他们先前已有生产肥皂，因应肥皂短缺的经验。

他在记者会上介绍这款干洗手时说：「这是高级产品。」

他将干洗手抹在手上后又补充说 ：「它散发出非常怡人的花香。」

古莫表示，这款内含75%酒精的产品将免费提供给政府机关、学校、公共运输系统和监狱使用。

这是「矫正工业」（Corcraft）处遇计画的一环，狱友制作数十项产品，包括清洁用品、寝具和衣物。

制作一加仑的干洗手成本约6美元，目前并没有在市面贩售的计画。

古莫做出上述宣布之际，纽约州2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例增至142例，多数发生在纽约市北方近郊的韦斯切斯特郡（Westchester County），而纽约市则有19人确诊染病。

据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）最新统计，美国境内有566起确诊病例，至少22人死亡。

纽约州尚未传出死亡病例，但有8人住院。

韦斯切斯特郡关闭公立学校，哥伦比亚大学（Columbia University）、霍夫斯特拉大学（Hofstra University ）和叶希瓦大学（Yeshiva University）暂时停课，数以千计学生这周只能待在家中。（译者：黄靖贻/核稿：刘文瑜）

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