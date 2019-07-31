此内容发布于2019年7月31日 下午4:20

（法新社华盛顿31日电） 新发现的前美国总统尼克森录音谈话显示，1971年台湾被迫退出联合国后，当时的加州州长雷根曾致电尼克森，痛骂支持中国取代台湾的非洲国家，甚至称他们「猴子」。

雷根（Ronald Reagan）与尼克森（Richard Nixon）1971 年10月这段电话谈话的录音，是由曾任尼克森总统图书馆（Richard Nixon Presidential Library）馆长的那夫塔利（Tim Naftali）发现，内容今天刊登在「大西洋」杂志（The Atlantic）的网路版。

后来在1980年当选总统的雷根一向强力支持台湾，他在联合国表决通过承认中华人民共和国后致电尼克森，对非洲国家不顾美国要求在表决时支持北京大表愤怒。

雷根在电话中痛批与美国唱反调的非洲国家。他告诉尼克森：「告诉你，昨晚我在电视上看到那件事。看到那些来自非洲国家的猴子，该死的，他们穿上鞋子都还不太自在。」

尼克森闻言大笑回应，在他与顾问的谈话录音中，他曾开心复述雷谈这番话。

美国总统川普最近屡次遭指控发表种族歧视谈话，更因为对4位出身少数族裔的民主党国会议员有「歧视言论」，遭到民主党控制的联邦众议院谴责。

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