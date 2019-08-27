此内容发布于2019年8月28日 上午12:35

（法新社华盛顿27日电） 美国官员今天表示，南韩决定终止与日本的军事情报机密保护协定，不仅将使中国得利，也会削弱这两个盟邦因应北韩危机的能力。

日本与南韩因前徵用工（日本企业在战时强徵的南韩劳工）赔偿争议关系恶化。首尔当局上周宣布退出这项协定之前，日本已先将南韩从出口优惠国「白名单」剔除。

一名匿名的美国资深官员告诉记者：「我想这是北京乐见的结果。」

他说：「这使中国在这个地区的地位更加强大，或至少降低日韩联盟架构的威胁性。」

这名官员说，日益崛起的中国长期以来一直反对美国与日韩等强国结盟，称他们是冷战的遗物。

这名官员说，韩日军事情报保护协定（GSOMIA）将于11月22日到期，华府希望首尔当局在此之前会改变心意。

然而这名官员也承认：「我认为，重回这项协定势必得做出很多努力。」

南韩表示，仍将透过美国与日本共享情报。但另一名美国官员说，在面临核武国家北韩威胁的情况下，这类安排成效不彰。

这名官员说，韩日2016年签署军事情报保护协定前，3方资讯共享的做法「非常麻烦、非常没效率，在危机中几乎无法发挥作用」。

他说：「尤其是当核试或发射飞弹这类危机发生时，没时间可以浪费。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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