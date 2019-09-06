此内容发布于2019年9月6日 上午4:35

（法新社美国查尔斯顿6日电） 飓风多利安重创巴哈马，造成30人死亡和数千人无家可归后，今天继续朝美国北卡罗来纳州沿海逼近，当地一整夜陷入狂风暴雨。而在佛罗里达州，已有6人因风灾应变丧命。

位在迈阿密的美国国家飓风中心（NHC）今天凌晨表示，飓风多利安（Dorian）已减弱为一级飓风，但最大持续风速仍达每小时约150公里，「在飓风中心朝北卡罗来纳州海岸靠近或沿海岸前进时，预料仍将维持强大威力」，沿海风浪可能达到2.1公尺，降雨量达到152至305毫米。

北卡罗来纳州州长古柏（Roy Cooper）昨夜告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我们有心理准备，今晚将是漫漫长夜，我们会非常希望明天上午见到阳光。」

美国媒体报导，大致上不在飓风多利安暴风范围的佛罗里达州，当局将6人死亡归咎于飓风，因为他们的死因和防灾准备或撤离有关。

巴哈马（Bahamas）总理米尼斯（Hubert Minnis）则告诉CNN，飓风多利安已在国内至少夺走30条人命，并造成「一个世代的重创」。预料死亡人数还会攀升。

北卡罗来纳州沿海许多居民遵照指示撤离，其他人则用夹板钉牢自家房屋，盼能安然度过风暴。

移动缓慢的飓风多利安预估今夜到明晨间来到美国新英格兰（New England）地区东南方，并于明晚通过加拿大的诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）。

美国总统川普在推特写道，他已和北卡罗来纳州及南卡罗来纳州州长通过话，告诉他们他「准备好提供协助」。

飓风多利安1日开始侵袭巴哈马北部时，强度为最高5级，造成巨大破坏。随着搜救团队昨天出发前往各地寻找生还者和纾困灾民，当地整体灾情逐渐明朗。

记者在大阿巴科岛（Great Abaco）的马许港（Marsh Harbour）见到的惨重灾损景象，包括房屋坍垮如一堆火柴、车辆被吹翻、大片杂乱残骸、淹水肆虐和大量船只搁浅。

记者还见到穿白色保护衣戴口罩的团队人员，将受难遗体装入绿色尸袋放上平板卡车；以及被风暴吓坏的民众，拖着装有最宝贵家当的行李在街头游走。

来自蒙特娄（Montreal）的加拿大人哈维（Brian Harvey）受访时说：「这里到处宛如地狱。我当时在我的帆船上，现在我一无所有。我们必须离开这里。已经4、5天了，该是移动离开这里的时候了。」

联合国（UN）表示，巴哈马目前有7万人迫切需要援助。

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