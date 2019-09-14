此内容发布于2019年9月14日 下午10:50

（法新社迈阿密14日电） 热带风暴洪柏托（Humberto）今天挟带风雨袭击巴哈马（Bahamas）。而多利安飓风才发生不到两周，救灾工作仍在进行，洪柏托来袭可能造成赈灾进度延缓。

法新社报导，美国国家飓风中心（NHC）表示，今天傍晚暴风中心以最高持续风速每小时80公里行经大阿巴科岛（Great Abaco Island）北方约43.5公里处。大阿巴科岛是先前遭多利安（Dorian）飓风重创最严重的两个区域之一。

美国国家飓风中心说，洪柏托正逐渐远离巴哈马，周末期间和下周初位置将来到距离佛罗里达州沿岸相当远的外海，因此洪柏托虽预料于今晚增强为飓风，但届时不预料会影响巴哈马或美国。

巴哈马紧急事故管理中心（NEMA）预测，大部分地区将出现50到100公厘雨量，一些低�j地区则会遭遇淹水情况。

位于迈阿密的美国国家飓风中心表示，洪柏托预计不会在巴哈马西北带来暴潮。这对阿巴科与大巴哈马居民而言是好消息，因多利安飓风本月初带来重创，相关地区民众还在努力重回生活正轨。

大巴哈马资深气象学家波尼米（Shavon Bonimy）告诉「拿索卫报」（Nassau Guardian）说：「我知道此时此刻，这不是阿巴科与大巴哈马民众想听到的消息，但有风暴出现，且将为巴哈马群岛带来倾盆大雨。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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