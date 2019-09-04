此内容发布于2019年9月4日 下午9:20

（法新社巴哈马首都拿索4日电） 飓风多利安（Dorian）重创巴哈马，死亡人数目前攀升至20人，美国海岸防卫队与英国皇家海军协助救援，今天以直升机救出幸存者并运送紧急救援物资。

联合国表示，大巴哈马岛（Grand Bahama）与阿巴科岛（Abaco island）上有7万人现在「急需」救援，待援人数几乎就是两处总人口数。同时，巴哈马政府证实罹难人数增至20人，预料还会进一步攀升。

巴哈马与美国媒体报导，巴哈马卫生部长桑兹（Duane Sands）说：「我们现在开始对罹难人数有更清楚的了解，至少是对阿巴科岛与大巴哈马岛的灾情来说。」

他说：「目前，阿巴科与大巴哈马岛的罹难人数攀升至20人。但请大家记得，前进淹水区、搜索民宅的搜救行动现在才要开始。」

联合国紧急救援协调员洛科克（Mark Lowcock）在与巴哈马总理米尼斯（Hubert Minnis）开完会后表示，大巴哈马岛上的5万人与阿巴科岛上的1.5万到2万人，现在急需栖身之所、安全饮用水、粮食与药物。

巴哈马群岛最北端的大巴哈马岛与阿巴科岛在遭史上威力数一数二的大西洋飓风重创后，红十字会干部麦克安德鲁（Stephen McAndrew）表示，救援行动「最重要的就是速度」。

美国海岸防卫队与英国皇家海军的直升机协助医疗救援、进行空中评估协调救援行动，并展开侦察飞行来评估灾情。

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