此内容发布于2019年9月1日 上午1:05

（法新社迈阿密31日电） 飓风多利安（Dorian）今天朝巴哈马前进。群岛上下绷紧神经准备正面袭击的同时，这个怪兽等级风暴接着恐朝美国沿岸移动，从佛罗里达州一路北上至南北卡罗来纳州。

美国国家飓风中心（NHC）在迈阿密当地时间今天下午5时的最新讯息中表示，多利安从大西洋持续移动，属极度危险的4级飓风，预计明天袭击巴哈马西北部分地区。

至于接下来，国家飓风中心表示，多利安「未来5天依旧会是危险飓风」，但由于飓风路径一夜之间出现变化，它会以多大威力袭击美国沿岸哪个地区，目前还无法确切掌握，不过佛州似乎将不至于发生最坏情况。

而在大巴哈马岛（Grand Bahama），商家封紧门窗，数千名身处风暴路径位置的民众也连忙走避。气象预测，多利安将带来致灾性强风、威胁性命的巨浪，以及高达4.5公尺的暴潮。

而多利安以每小时13公里速度缓慢移动，代表恐将会为巴哈马西北部带来635毫米的超大豪雨雨量。

巴哈马总理米尼斯（Hubert Minnis）警告多利安路径上的居民说：「不疏散的代价，有可能是宝贵的性命其他严重身体伤害。」

国家飓风中心表示，多利安目前位置在巴哈马大阿巴科岛（Great Abaco）东方273公里处，周末期间将持缓慢往西移动，并于9月2日晚间至3日期间接近佛州东岸，但随后预计将往北转，朝乔治亚州及南、北卡罗来纳州移动。

然而，国家飓风中心仍不排除多利安会在佛州登陆。

国家气象中心东区（NWC East Region）在推特上写道：「不确定性仍很高，路径中任何微小的变化都可能大大改变对美国东南沿岸各地区带来的潜在影响。」

多利安目前最大持续风速达每小时240公里，最大阵风甚至更强，让它几乎来到破坏性最强的最高等级5级飓风。

白宫发言人葛里向（Stephanie Grisham）今天在维吉尼亚州高尔夫球场告诉随行记者团，总统川普已取消备受关注的波兰华沙行，以聚焦风暴准备工作，且将「每小时听取简报」。

川普推文表示，多利安路径「非常难以预测，只知道它是我们数十年所见最大最强（暴风半径真的很宽）的飓风之一。小心安全」。

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