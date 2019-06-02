此内容发布于2019年6月3日 上午12:35

（法新社首尔2日电） 美国代理国防部长夏纳翰今天证实，白宫曾要求在总统川普访日期间，让以已故联邦参议员马侃命名的海军驱逐舰离开视线范围。夏纳翰说已启动调查，「没有将军队政治化的空间」。

美国媒体报导，川普上周在日本视察一处美军设施时，有人试图遮掩马侃号（USS John S. McCain）的舰名，夏纳翰（Patrick Shanahan）和川普双双否认知情或授意。

然而夏纳翰今天说，川普的幕僚曾与驻日美国海军第七舰队联系，下达「马侃号必须离开视线范围的指令」。

夏纳翰在飞往亚洲行第3站首尔途中告诉媒体：「最后并未执行那项指令。」

夏纳翰说，他得知这起事件后，便委任五角大厦参谋长领导相关调查。

他还说：「没有将军队政治化的空间，我将以适当方式处理此事。」

夏纳翰的发言人布奇诺（Joseph Buccino）表示，五角大厦5月31日已在一场白宫会议上提出抗议。

据率先报导相关内容的「华尔街日报」报导，夏纳翰知道马侃舰舰名引发的关切，且「同意采取措施，确保它不妨碍总统的参访」。

华尔街日报说，这些措施包括用帆布盖住舰名。这条帆布虽在川普抵达前被移除，但一艘大型平底船被移至更靠近马侃号的位置，遮住马侃号的舰名。

媒体报导，而在马侃号上服役的船员则因制服上有舰名，而被阻止前往聆听川普的演说。

川普曾从许多方面批评马侃（John McCain），就算马侃已于去年8月辞世，川普抨击炮火依旧不减。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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