此内容发布于2019年11月2日 上午1:20

（法新社巴马科2日综合外电报导）西非国家马利政府今天表示，一起针对马利东北部军事营地的「恐怖攻击」造成53名军人死亡。近期几起攻击案对中西非国家反恐武力及法国来说，都是一种羞辱。

法新社报导，这是近期伊斯兰武装暴力针对马利军方发起的最严重攻击之一。

马利通讯部长桑加雷（Yaya Sangare）在推特（Twitter）发文表示，另有一名平民在接近马利与尼日（Niger）边境的梅纳卡（Menaka）地区因代利曼（Indelimane）前哨基地被杀。

除了说明最新死亡人数，他还说：「情况已在控制之中，搜索及辨识死者的程序持续进行。」

桑加雷表示，有10名幸存者在前哨基地被发现，前哨基地受损相当严重。此外没有更多关于这起攻击案的细节。

马利政府先前谴责这起「恐怖攻击」，指这起事件造成许多伤亡，但未提到精确数据。政府声明还表示，已派增援去保护这片区域及追捕发起攻击的人。尚未有任何组织承认犯下这起攻击案。

一个月前，在靠近马利与布吉纳法索边境处，发生两起圣战士攻击案，造成40名军人死亡，但几个消息人士提到死亡人数被淡化。

伊斯兰极端分子势力从马利北部的不毛之地延伸到中部，中部地区混居不同种族，是个不太稳定的地区，马利军方面对他们的造反陷入苦战。

近期攻击案对G5沙赫尔国家组织（G5 Sahel）和法国来说是一种羞辱。这个大肆宣传的组织由马利、查德、布吉纳法索、茅利塔尼亚及尼日等5国联合组成，有5000人的反恐武力；法国则是承诺支援这个脆弱的区域。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram